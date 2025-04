Preoccupa la forte ondata di maltempo in Piemonte: l’allerta sale a rossa

TORINO – La nostra regione è ormai entrata nel pieno di una forte ondata di maltempo. Oltre alla tanta pioggia, da monitorare ci saranno anche gli ingenti quantitativi di neve.

Allerta rossa e arancione

Il graduale avvicinamento di una saccatura atlantica al Piemonte, comunica Arpa Piemonte, ha determinato un peggioramento del tempo, con rovesci e temporali che, dal pomeriggio di ieri, stanno interessando le zone montane e pedemontane del settore settentrionale e nordoccidentale della regione. Nella notte si è registrata una generale intensificazione dei fenomeni.

Nelle ultime 12 ore precipitazioni localmente molto forti e anche a carattere temporalesco hanno interessato principalmente il Verbano, l’alto Vercellese e Biellese. I quantitativi pluviometrici maggiori si sono registrati nelle stazioni di Sambugetto (VB) con 203 mm, Mottac (VB) 142 mm, Candoglia Toce (VB) con 121 mm, Fobello (VC) con 102 mm e Forzo (TO) con 107 mm. La quota delle nevicate si è assestata tra i 2300 e i 2500 m.

Le intense precipitazioni nel Piemonte settentrionale e occidentale hanno determinato l’innalzamento dei livelli del reticolo idrografico secondario. In particolare, il Torrente San Bernardino (VB) e il Toce a Domodossola (VB) hanno superato il livello di pre-soglia rispettivamente alle 5:30 e 7:30 ora locale.

Per questo, per domani è stata emessa una allerta rossa per rischio idrogeologico sulle valli del Piemonte nordoccidentale e arancione su gran parte del Piemonte per possibili esondazioni dei corsi d’acqua e fenomeni di versante.

A nord allerta arancione per possibili valanghe. Condizioni fortemente perturbate oggi e domani, con precipitazioni moderate o forti diffuse sulla regione, localmente molto forti e a carattere di nubifragio su zone montane e pedemontane alpine settentrionali e occidentali. Abbondanti nevicate oltre i 1900-2000 m. Attesa un’attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio di domani.

Previsione meteo nelle prossime ore

Secondo le previsioni meteo di Arpa, l’approfondimento della saccatura sul Mediterraneo centro-occidentale, bloccata nel suo spostamento verso est da un vasto promontorio anticiclonico sull’Europa orientale, continuerà a convogliare venti di scirocco in quota e orientali nei bassi strati, che manterranno tempo perturbato sulla nostra regione, con fenomeni più intensi e persistenti sulle aree montane e pedemontane settentrionali e nordoccidentali.

Nel pomeriggio è attesa la formazione di un vortice sul Mediterraneo centro-occidentale e, dalla serata, lo sviluppo di un profondo minimo tra la Corsica e il Mar Ligure, che determinerà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni diffuse, localmente molto forti e a carattere di nubifragio sulla fascia pedemontana alpina settentrionale e occidentale.

La quota delle nevicate si attesterà tra i 1800 e i 2000 m, ma potrà localmente scendere di 200-300 metri in corrispondenza dei fenomeni più intensi. Da segnalare anche la decisa intensificazione della ventilazione dalla serata, con venti forti o molto forti sui rilievi, che interesseranno anche le pianure nella prima parte della giornata di domani.

Un’attenuazione dei fenomeni è attesa dal pomeriggio di domani, con il progressivo colmamento del minimo depressionario.

Evoluzione corsi d’acqua prossime ore

Nelle prossime ore è atteso un ulteriore incremento dei livelli dei corsi d’acqua del reticolo idrografico principale e secondario per il Piemonte settentrionale e occidentale. Nel corso della giornata odierna, si prevede il generale innalzamento dei livelli degli affluenti alla sinistra del Po.

I contributi dell’Orco, la Stura di Lanzo e la Dora Riparia porteranno al raggiungimento della criticità ordinaria per il Po a San Sebastiano. Sul Sesia è atteso il superamento del livello di pre-soglia nella mattinata a Borgosesia e nel pomeriggio a Palestro.

