Basket, Torino batte Piacenza e continua a volare

TORINO – Ancora una buona gara della Reale Mutua Basket Torino, che riprende il suo percorso di vittorie e batte Piacenza 93-83. Torino ancora una volta parte bene e chiude a +9 il primo quarto, poi continua a controllare.

Il momento più difficle è nel terzo quarto, quando Piacenza sembra in grado di rientrare in partita, ma i gialloblu non mollano e si riorganizzano fino al 93-83 finale. Ora non rimane che l’ultima giornata per capire come potrà continuare la stagione dai due volti di Torino. Torino (20 vittorie e 17 sconfitte) vede crescere le chance di ritornare a breve al Pala Gianni Asti anche in fase di postseason (l’attuale decimo posto in classifica garantirebbe il fattore campo nel primo turno di play-in). Sarà decisiva l’ultimissima giornata di regular season, con i gialloblù che saranno impegnati in trasferta contro la già promossa Udine.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese