Offese contro i partigiani su un manifesto a Monpantero

MONPANTERO – A pochi giorni dal 25 aprile conntinuano a comparire offese e insulti contro i partigiani che 80 anni fa combatterono per liberare l’Italia dal nazifascismo. Dopo le scritte oltraggiose comparse all’ANPI di Aurora a Torino, un episodio simile si è verificato in Val Susa.

A Monpantero una striscia di carta con pesanti insulti ai partigiani è stata incollata ad un manifesto che annuncia le iniziative per il 25 aprile. La sezione Anpi di Bussoleno-Foresto-Chianocco esprime “massima esecrazione per le parole scritte a Susa sul manifesto del 25 aprile. Parole che non solo offendono chi ha dato la propria vita per la libertà, ma che hanno un forte contenuto sessista inaccettabile sempre. Quello che ci preoccupa, però, non è tanto l’atto di uno o pochi evidenti idioti, ma è il clima politico e sociale che stiamo vivendo e che in qualche modo legittima l’idiozia. Un clima che si nutre di odio, guerra, razzismo, sessismo, repressione del dissenso, ingiustizia e diseguaglianza. Questo davvero è ciò che chiediamo finisca e vorremmo che tutte le forze politiche antifasciste si facciano carico di contrastare in ogni modo e insieme a noi la deriva che sta ammorbando il paese ormai da molto tempo e che ogni giorno diventa più evidente”.

