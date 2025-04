Fermato per un controllo stradale a Cuneo: trovato con droga e 50 mila euro in contanti

CUNEO – Nel corso di un controllo di routine, i finanzieri del Comando Provinciale di Asti hanno fermato un’autovettura il cui conducente ha mostrato da subito evidenti segni di nervosismo, comportamento che ha insospettito gli agenti.

La perquisizione del veicolo ha portato infatti, al ritrovamento di una confezione contenente cocaina, nascosta all’interno del cassetto portaoggetti. A quel punto, le indagini sono proseguite con una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, situata nella provincia di Cuneo.

Complessivamente, le Fiamme Gialle hanno sequestrato 103 grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte per la vendita, 1.323 grammi di marijuana, 50.150 euro in contanti in banconote di vario taglio, due orologi di lusso e un’autovettura Ford Focus, utilizzata per il trasporto della droga.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

