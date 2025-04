Individuato uno dei presunti autori del furto alla casa dell’ex calciatore Kajo Jorge a Torino

TORINO – Un importante passo avanti nelle indagini sul furto che ha colpito l’ex calciatore della Juventus Kajo Jorge. La Squadra mobile della Questura di Torino, sotto la supervisione della Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino, ritenuto gravemente indiziato di aver partecipato ai colpi avvenuti nel capoluogo piemontese tra giugno e luglio 2023.

Le indagini hanno ricostruito le fasi del blitz avvenuto nella zona pre-collinare di Torino, dove i ladri hanno infranto il vetro di una finestra della villa del calciatore, trafugando preziosi monili per un valore stimato di circa 80.000 euro e un’auto di lusso. Non contenti, i malviventi hanno poi sottratto un suv, utilizzato alcuni giorni più tardi per un colpo in una banca torinese.

Nel dettaglio, si è scoperto che la banda, dopo aver bloccato il traffico e utilizzato delle cinghie di forza per sradicare il portone di una filiale bancaria nel centro città, aveva portato via una cassaforte contenente circa 11.500 euro.

Intercettati da una Volante di polizia, la banda, dopo un breve inseguimento, aveva abbandonato il furgone con all’interno la cassaforte.

