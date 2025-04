Incidente nella notte per quattro giovani calciatori sulla statale 30: ricoverati ad Alessandria

ALESSANDRIA – Quattro giovanissimi calciatori della Cairese, sono stati coinvolti in un grave incidente stradale insieme al genitore che era alla guida del veicolo. L’episodio è avvenuto intorno alle 23.30 lungo la strada statale 30, appena fuori Acqui Terme, mentre il gruppo stava facendo ritorno da una giornata ricca di eventi sportivi a Novara.

I ragazzi, tutti classe 2013/2014, erano stati ospiti del Novara Calcio in occasione di un torneo giovanile allo stadio Piola, seguito dalla partita di Lega Pro tra Novara e Trento.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, che si è schiantato con violenza contro un muro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada, insieme ai sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi.

L’uomo alla guida ha riportato un forte trauma a una gamba, ma non sarebbero state riscontrate fratture. I quattro ragazzi sono stati trasportati all’ospedale pediatrico di Alessandria: solo uno di loro ha riportato un trauma al volto e dovrà probabilmente essere sottoposto a un piccolo intervento tra zigomo e arcata sopraccigliare, ma anche in questo caso non si parla di condizioni gravi.

