Pasqua e Pasquetta in Piemonte: ecco cosa fare

TORINO – Il Piemonte si prepara a vivere un weekend di Pasqua e Pasquetta all’insegna della cultura. Un ricco calendario di eventi trasforma il territorio in un palcoscenico diffuso, dove arte, musica e natura si incontrano per offrire esperienze uniche a cittadini e visitatori.

A Torino prende il via la seconda edizione di EXPOSED, il festival di fotografia che invita a “guardare sotto la superficie”. Dodici mostre, sedici artisti internazionali da dodici Paesi e sedi prestigiose come CAMERA, l’Accademia Albertina e l’Archivio di Stato danno vita a un viaggio visivo tra storie nascoste e riflessioni profonde. Il programma include anche talk, incontri con gli autori e attività per il pubblico.

Sempre nel capoluogo piemontese, i Giardini Reali ospitano un evento gratuito dedicato al pianeta: talk, laboratori, attività per bambini, Earth Market e benessere tra yoga e pilates. Dalle 18, spazio alla musica con La Notte della Terra, che vedrà esibirsi Samuel e Klaus in DJ set. L’ingresso è gratuito su accredito, mentre la serata ha un costo simbolico di 10 euro.

In città continua anche la grande anteprima del Torino Jazz Festival, che anima per otto giorni i jazz club con dodici concerti dal vivo. La musica si espande anche oltre Torino: alla Reggia di Venaria arriva Jazz Blooming, un’anteprima del Torino Jazz Festival Piemonte 2025. Concerti all’aperto nei Giardini, marching band e performance itineranti riempiono di ritmo lo storico complesso dal 19 al 21 aprile.

Per gli amanti dell’arte, le Sale Chiablese dei Musei Reali accolgono la mostra Da Botticelli a Mucha. Bellezza, Natura, Seduzione, che racconta la figura femminile attraverso secoli di storia e oltre cento capolavori. Le Gallerie d’Italiapropongono invece The Heart of the Matter, una retrospettiva potente e politica dedicata a Carrie Mae Weems, tra fotografia, identità e giustizia sociale.

Infine, per chi desidera un viaggio tra storia e architettura, torna l’appuntamento con Castelli Aperti. A partire da domenica 20 e lunedì 21 aprile, numerose dimore storiche in tutto il Piemonte aprono le loro porte con visite guidate, offrendo al pubblico l’occasione di scoprire luoghi affascinanti.

