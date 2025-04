Le strade ancora chiuse nel torinese dopo il maltempo

TORINO – Questo è l’aggiornamento alle 21 di sabato 19 aprile delle principali criticità sulla viabilità di competenza della Città metropolitana di Torino dopo il maltempo dei giorni scorsi.

L’elenco delle strade e dei ponti ancora chiusi

– il ponte sulla Stura di Lanzo al km 1+400 della Strada Provinciale 724 a Villanova Canavese

– la Strada Provinciale 39 a Volpiano, tra il km 7+200 e il km 9, per le conseguenze degli allagamenti e l’apertura di una voragine

– la Strada Provinciale 59 a Cintano, tra il km 6+450 e il km 7+100, per una frana

– la Strada Provinciale 74 a Borgofranco d’Ivrea, al km 7+900 per il crollo di un muro di sostegno

– la Strada Provinciale 99 è chiusa per frana dal km 0 (incrocio con la Provinciale 590) al km 1+500 ed è aperta da km 1+500 in avanti

– la Strada Provinciale 168 a Pramollo chiusa a causa di un muro franato al km 4+800, con isolamento delle frazioni Tornini, Ruata, Pellenchi, Bocciardi e Bocchiardoni

– la Strada Provinciale 197 a Rubiana chiusa al km 6+800

– la diramazione 1 della Provinciale 198 tra Almese e Caselette dal Km 0+000 al Km 2+230 per cedimento del corpo stradale e presenza di fango e detriti sulla carreggiata

– la Strada Provinciale 211 a Giaglione, per smottamento e crollo di una scogliera tra il km 1+300 e il km 1+900 in frazione San Giuseppe

– la Strada Provinciale 221 a Chiaverano per frana

– La Strada Provinciale 243 per frana a Vauda, tra il km 0 e il km 1+100

– la Strada Provinciale 590 per frane al km 19+500 e al km 24+900 (in corso di valutazione la riapertura al km 24+900 in serata o domani mattina).S.P. n. 221 a Chiaverano.

E’ attualmente in fase di chiusura la Provinciale 233 tra il km 0+100 e il km 0+600, cioè fino al ponte che collega Chiomonte alla frazione di Ramats, a causa dell’attivazione di un movimento franoso che coinvolge l’intera sede stradale. La frazione è comunque raggiungibile attraverso la strada delle Finiere.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese