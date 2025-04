Tensioni al Tennis Biella: forzati i lucchetti all’ingresso

BIELLA – Al Tennis Biella, ieri pomeriggio, sono intervenute due volanti della Polizia di Stato. A chiedere l’intervento il gestore Cosimo Napolitano, che già da tempo denuncia atti vandalici, furti e intimidazioni subiti presso la struttura che gestisce con la figlia.

L’episodio più recente riguarda i lucchetti di sicurezza, installati per chiudere un ingresso secondario del circolo per evitare accessi non autorizzati fuori dall’orario di apertura. I dispositivi sono stati forzati, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

La situazione si inserisce in un clima già teso, legato anche alla rottura con i titolari del ristorante interno al circolo, il cui contratto scade questa settimana. Proprio da questo fronte sarebbero partite, secondo quanto riferito da Napolitano, minacce e atteggiamenti intimidatori, che hanno complicato ulteriormente la gestione quotidiana della struttura.

Nonostante le difficoltà, la parte sportiva del Tennis Biella vive un momento positivo: con aree rinnovate, come la palestra, e una crescente partecipazione di appassionati.

Ma a pesare sono anche le presenze sospette nelle ore notturne, che hanno spinto il gestore a introdurre misure di sicurezza più severe, come l’accesso esclusivamente previo suonata di campanello e la chiusura del collegamento con l’area dello stadio, per controllare meglio i flussi.

