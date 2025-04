E’ morto Giacomo Oddero: farmacista, produttore vinicolo e pilastro della vita pubblica cuneese

CUNEO – Si è spento all’età di 98 anni Giacomo Oddero, farmacista, produttore vinicolo e figura di primo piano nella vita politica, economica e culturale della provincia di Cuneo. Una lunga esistenza, la sua, segnata dall’impegno civile e da una profonda dedizione al territorio, che lo ha visto protagonista per quasi mezzo secolo.

Oddero si è spento circondato dall’affetto delle figlie, Mavi e Cristina. Era originario di La Morra, piccolo centro delle Langhe a cui è sempre rimasto legato. Proprio lì iniziò il suo percorso politico, come sindaco dal 1965 al 1970. Seguì poi un lungo impegno in Provincia, dal 1970 al 1987, ricoprendo anche il ruolo di assessore all’Agricoltura, in anni decisivi per lo sviluppo rurale e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale.

Iscritto alla Democrazia Cristiana, Oddero fu anche presidente della Camera di Commercio di Cuneo dal 1976 al 1992, un incarico attraverso il quale contribuì a promuovere l’economia locale in una fase di grande trasformazione. Ma fu soprattutto il suo ruolo nella Cassa di Risparmio di Cuneo a consolidare la sua immagine di guida: ne fu l’ultimo presidente, dal 1987 al 1994, per poi diventare il primo alla guida della neonata Fondazione CRC, di cui promosse la nascita nel 1992 e che guidò fino al 2006.

Determinante anche il suo contributo infrastrutturale: per vent’anni fu alla guida della società di gestione dell’Acquedotto delle Langhe e delle Alpi, contribuendo alla realizzazione di un’opera fondamentale per lo sviluppo e la qualità della vita di intere comunità.

Appassionato promotore del territorio, fu il primo presidente dell’Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero (oggi ATL) dal 1996 al 1999, e tra i fondatori dell’Associazione Nazionale Studi Tartufi, con sede ad Alba, a testimonianza del suo instancabile impegno per la valorizzazione delle eccellenze locali.

La provincia di Cuneo perde una delle sue voci più autorevoli e uno dei suoi protagonisti più appassionati. Giacomo Oddero lascia un’eredità fatta di progetti concreti, visione e un amore profondo per la sua terra.

