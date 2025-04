Torino, cocaina nascosta negli slip e poliziotti aggrediti a calci e pugni: bar ristorante chiuso per 10 giorni

TORINO – Licenza sospesa per 10 giorni per un bar ristorante in Corso Palermo, una delle zone rosse del capoluogo piemontese, e chiusura dell’esercizio.

Nelle scorse settimane, il personale del Commissariato di P.S “Barriera Milano” ha effettuato ripetuti controlli all’interno del locale, anche nell’ambito di servizi interforze e ha identificato diverse persone pregiudicate e pericolose.

Nel corso di un controllo è stato anche arrestato un avventore che ha tentato tentato di nascondere della cocaina all’interno degli slip, insieme a 415€ in contanti; mentre in un’altra occasione, gli agenti hanno arrestato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale poiché, durante il controllo, l’uomo ha colpito a calci e pugni i poliziotti, per tentare di occultare la droga e 450 € in contanti.

