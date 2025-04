Il comune di Agliè secondo classificato al Borgo dei Borghi d’Italia 2025

Il Borgo dei Borghi é un’ íniziativa che punta a valorizzare i piccoli centri italiani del nostro Paese.

Felice anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che scrive sui social.

Il racconto di una serata speciale nelle parole di Loredana Dolce assessore a Commercio, Attività Produttive , Artigianato, Associazioni e Eventi del Comune di Agliè

Un’emozione travolgente, di quelle che ti scuotono l’anima e ti fanno battere il cuore più forte. Fino all’ultimo istante abbiamo sognato la vittoria, spalla a spalla con Militello in Sicilia, dopo aver superato borghi meravigliosi, avversari tosti e pieni di storia. È stata una sfida intensa, appassionata, che ci ha messi alla prova per mesi.

Siamo uno dei borghi più piccoli, in una Regione che mai aveva superato la nona posizione. Eppure eccoci lì, a scalare la classifica, mentre al salone il tifo cresceva ad ogni video che mostrava il Borgo superato. Ogni posizione lasciata alle spalle era un’esplosione di speranza, ogni passo in avanti un boato, un sogno che prendeva forma. Quando ci siamo ritrovati tra i primi tre, il cuore sembrava esplodere, come nel momento in cui uno dei giurati ha detto il nostro nome, ci siamo guardati increduli, fieri, felici.