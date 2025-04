Il 23 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Libro

TORINO – Il 23 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, istituita dall’UNESCO nel 1995 per promuovere la lettura e valorizzare il ruolo fondamentale degli autori. La data ricorda la scomparsa, nel 1616, di tre giganti della letteratura: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.

La giornata ha radici in Catalogna, dove già nel 1926, per iniziativa dello scrittore valenciano Vicente Clavel Andrés e con il sostegno del re Alfonso XIII, si celebrava una Giornata del Libro. Oggi in Spagna è tradizione regalare libri e rose, soprattutto in occasione della festa di San Giorgio, patrono della Catalogna.

Ogni anno, l’UNESCO nomina una Capitale Mondiale del Libro: la prima fu Madrid, l’anno successivo fu Alessandria d’Egitto, poi fu la volta di New Delhi, Antwerp, Montreal, Torino, Bogotà, Amsterdam, Beirut, Ljubljana, Buenos Aires e Yerevan. Nel 2013 fu Bangkok, in Thailandia, mentre nel 2014 è stata la volta di Port Harcourt, in Nigeria. La capitale mondiale della Giornata Mondiale del Libro 2020 è stata Kuala Lumpur, in Malesia. Come capitale dell’edizione 2021 fu scelta 2021 Tbilisi, in Georgia, scelta al posto di Pistoia nel 2019. Per l’edizione 2022 il testimone di capitale mondiale del libro è stato ceduto Guadalajara (Messico). Nel 2023 la capitale ghanese Accra ha formalmente assunto il ruolo di Capitale mondiale del libro, mentre nel 2024 la nomina di Capitale è toccata alla città francese di Strasburgo. Quest’anno l’UNESCO ha designato Rio de Janeiro come Capitale mondiale del libro per il 2025

