Addio all’imprenditore Antonio Longo, pioniere del tomino a rotolo

BOSCONERO – È scomparso all’età di 90 anni Antonio Longo, fondatore dello storico Caseificio Longo di Rivarolo Canavese e figura chiave nello sviluppo del celebre Tomino a Rotolo, uno dei formaggi più amati e riconosciuti della regione.

Antonio Longo ha consacrato tutta la sua vita alla produzione di formaggi d’eccellenza; la sua dedizione all’arte casearia e il suo spirito innovativo hanno reso il Caseificio Longo uno dei più antichi e stimati del Piemonte, divenendo un simbolo di tradizione e qualità.

Negli anni Cinquanta, Longo avviò la sua attività in un piccolo laboratorio a gestione familiare insieme alla moglie Franca. All’inizio, producevano un solo formaggio: il Tomino del Canavese, realizzato con latte fresco raccolto dalle stalle locali e ancora oggi confezionato artigianalmente a mano. Successivamente, ampliarono la produzione includendo i tomini da cuocere, come il Tomino del Boscaiolo, facendo così conoscere il loro marchio in tutta Italia.

La sua dedizione e la capacità di rendere il Tomino un prodotto apprezzato da un vasto pubblico lo portarono a seguire personalmente l’azienda fino alla fine, ricevendo riconoscimenti a livello locale, nazionale e internazionale. Con il passare degli anni, Antonio Longo ha trasmesso le sue competenze e la sua passione ai figli Maurizio, Dario, Silvana e alle generazioni future, che oggi portano avanti la tradizione familiare.

Le esequie si svolgeranno martedì 29 aprile alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di Bosconero.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese