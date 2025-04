A Cuneo comincia “Famiglia sei Granda”, la grande festa delle famiglie

CUNEO – Domenica 4 maggio 2025, alle 14.45, davanti alla Biblioteca 0-18 di via Santa Croce, a Cuneo prenderà ufficialmente il via “Famiglia sei Granda“, la grande festa diffusa della famiglia ideata dal Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Cuneo. A inaugurare il calendario di eventi sarà la passeggiata “L’affido familiare in cammino: una famiglia per ogni bambino”, organizzata da Anfaa e dall’associazione comunità Papa Giovanni XXIII. Una camminata simbolica, fino alla parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, per ricordare la promulgazione della legge 184 del 1983, che ha istituito l’affidamento familiare, e sostenere la proposta di istituire il 4 maggio come Giornata nazionale dell’affido.

“‘Famiglia sei Granda’ vuole essere un’occasione per riunire famiglie, associazioni e cittadini in momenti di festa, riflessione e condivisione, coinvolgendo tutte quelle realtà che operano per il bene della collettività,” spiega Silvio Ribero, presidente del Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Cuneo. L’iniziativa, che si svilupperà tra Cuneo, Bra, Fossano e Busca, accompagnerà il territorio per cinque fine settimana consecutivi, fino all’8 giugno.

Un calendario ricco di appuntamenti

Dopo il primo evento dedicato all’affido, il programma proseguirà venerdì 9 maggio a Bra, al Centro Polifunzionale “G. Arpino”, con l’incontro “Budget di famiglia: strumenti per una migliore gestione dell’economia familiare”, condotto dalle consulenti Giulia Grignani e Marta Andrate. La sera dello stesso giorno, a Fossano, l’istituto CNOS-FAP ospiterà “Spera, ragazzo spera”, un dialogo sulla speranza rivolto a giovani e famiglie.

Domenica 11 maggio sarà la volta di “Insieme è più bello!”, una giornata di giochi, spettacoli e creatività in via Roma a Fossano, realizzata con la collaborazione di numerose associazioni locali.

Il 17 maggio, ancora a Bra, spazio all’ascolto e al confronto con “Rete Mamma ascolta”, incontro promosso dalla Consulta Famiglie e dall’associazione Rete Mamma, con l’intervento della psicologa Alessia Olocco.

Il 18 maggio, a Busca, il Parco Ingenium si animerà con “A tavola col mondo”, la dodicesima edizione della festa interculturale che celebra accoglienza e diversità attraverso un grande pic-nic comunitario, giochi e balli tradizionali.

A fine mese, sabato 24 maggio, i riflettori si accenderanno nuovamente su Busca per la piantumazione dell’“albero della leva 2024” nel Parco del Maira, simbolo di rinascita e speranza in un’epoca segnata dall’inverno demografico.

Gran finale l’8 giugno a Bra, con una mattinata in bici per le vie della città con “Bici in città” e, nel pomeriggio, “Famiglie in Festa!” in piazza Giolitti, tra giochi, musica e spettacoli per tutte le età.

Un invito aperto a tutti

L’iniziativa “Famiglia sei Granda” si propone di sottolineare l’importanza del valore familiare in tutte le sue forme e sfumature. Un progetto corale che vede la partecipazione di numerose realtà associative e istituzionali, con l’obiettivo di offrire momenti di incontro, di riflessione e di gioia condivisa, rafforzando i legami sociali all’interno delle comunità locali.

