Apre a Torino la Tenda degli Avvolti per la Festa della Sindone

TORINO – Alla presenza del vescovo ausiliare di Torino, monsignor Alessandro Giraudo, apre oggi in piazza Castello la “Tenda di Avvolti”, iniziativa della Chiesa torinese per la Festa della Sindone e realizzata nell’ambito del Giubileo della Speranza.

Le tre sezioni della “Tenda di Avvolti”

Aperta fino al 5 maggio, la Tenda è suddivisa in tre sezioni. Nella prima è proposta una visita inedita alla Sindone, grazie a una nuova installazione immersiva (un tavolo interattivo che riproduce il Telo a grandezza naturale e altri supporti multimediali) progettata per offrire un’esplorazione dettagliata e coinvolgente della Sindone, accompagnata da narrazioni e approfondimenti visivi. Una seconda area è sede della mostra “volti nel Volto”, curata dalla Fondazione Carlo Acutis. Il terzo spazio ospita un ricco programma di conferenze quotidiane, da quelle del ciclo “Tutti Santi”, dedicato in modo particolare alle più recenti e alle prossime canonizzazioni, agli incontri sulla Sindone, tra storia, scienza e fede, e ad altri temi come arte e spiritualità.

Spazio conferenze: gli appuntamenti del 28 aprile

Nel pomeriggio di lunedì 28 aprile, alle ore 15, il programma di incontri ospitati nello spazio conferenze della “Tenda di Avvolti” si apre con _“La Sindone e il mondo”_ e l’esperienza del professor Bruno Barberis chiamato numerose volte e in diverse parti del mondo a parlare del Telo che, secondo la tradizione e quanto riportato nella narrazione dei Vangeli, avrebbe avvolto il corpo di Cristo dopo la deposizione dalla croce. Lo stesso giorno, alle ore 17, in calendario il primo appuntamento del ciclo “Tutti Santi” dedicato a Carlo Acutis, del quale è prossima la canonizzazione. L’incontro è curato dalla Fondazione Carlo Acutis.

Per visitare la Tenda di Avvolti è necessario prenotare sul sito web.

All’allestimento della Tenda e all’organizzazione degli eventi collegati promossi dall’arcidiocesi di Torino, hanno contribuito Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di commercio di Torino e Fondazione Carlo Acutis.

