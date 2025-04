Basket, il percorso di Torino nei Play In e Play Off per un posto in serie A1

TORINO – Un girone di ritorno da favola ha permesso alla Reale Mutua Torino di agganciare un posto per provare a guadagnarsi la promozione in serie A1. Un’impresa che solo qualche mese fa sembrava impensabile e che ora invece pare addirittura possibile.

La strada per Torino sarà però lunga e tortuosa, perchè bisognerà passare da due turni di Play In, entrambi con handicap, prima di entrare nel tabellone principale dei Play Off. Vediamo quindi quale sarà il percorso di Torino.

Si comincia Mercoledì 30 aprile o giovedì 1 maggio (le date saranno confermate oggi) in una partita secca a Pesaro. Chi vince passa al turno successivo, pochi giorni dopo (sabato 3 o domenica 4 maggio). Ancora in trasferta, ancora in partita secca. Se Torino supera Pesaro dovrà vedersela con la Fortitudo Bologna. Due match sulla carta difficili, anche per il fattore campo, ma che Torino degli ultimi mesi ha dimostrato di poter tranquillamente affrontare con ambizione.

Solo una volta superata Bologna si aprirebbero per la Reale Mutua le porte dei quarti di finale dei Play Off promozione. Qui le cose si fanno davvero toste perchè Torino giocherebbe contro Cantù, che ha chiuso la stagione regolare al terzo posto. Serie al meglio delle 5 partite: sabato 10 e domenica 11, lunedì 12 e martedì 13, giovedì 15 e venerdì 16, sabato 17 e domenica 18, martedì 20 e mercoledì 21 maggio

