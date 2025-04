Che percorso ha compiuto l’aereo che è passato in mezzo agli scialpinisti del Trofeo Mezzalama

TORINO – Le immagini che vi abbiamo mostrato ieri dell’aereo da turismo che atterra sulla neve a 4.200 metri sul Monte Rosa, passa in mezzo ad una cordata di scialpinisti e riparte al volo hanno fatto in queste ore il giro del mondo a cuasa della pericolosità del gesto, che solo per buona sorte non ha causato feriti.

Nel frattempo è stato identificato il volo responsabile della manovra decisamente azzardata ed è stato ricostruito il suo percorso. Si tratta di Piper PA-18-150 Super Cub, un veivolo privato, decollato sabato 26 aprile da Annemasse e diretto a Syon, dove è atterrato alle 13.07. In mezzo, la breve sosta sulla neve alle 11.52, tra gli alpinisti impegnati nel Trofeo Mezzalama.

Il video della pericolosa manovra

