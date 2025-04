Firmato il contratto per la realizzazione del Parco della Salute di Torino

TORINO – A.B.P. Nocivelli S.p.A., ESCo Company di riferimento nel settore del Partenariato Pubblico Privato per infrastrutture sanitarie e ospedaliere, comunica che è stato formalmente sottoscritto il contratto per la realizzazione e gestione del nuovo “Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione” di Torino.

La firma rappresenta un passaggio operativo decisivo per l’avvio del progetto, già ufficializzato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a gennaio 2025, e conferma l’impegno del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto dal Consorzio Stabile SIS S.c.p.A. e da A.B.P. Nocivelli.

Si tratta di un progetto strategico per l’evoluzione della sanità piemontese, il cui contratto prevede una concessione di 30 anni: 5 anni per la progettazione e costruzione delle opere e 25 anni per la gestione dei servizi non sanitari. L’intervento integrato di edilizia e servizi ha un valore complessivo pari a 1,5 miliardi di euro, comprensivo di opere, servizi e oneri finanziari. Nocivelli ABP curerà in particolare la progettazione e realizzazione delle opere impiantistiche nonché la gestione energetica e dei servizi di facility management, in sinergia con il Consorzio SIS.

Il nuovo Parco della Salute accorperà tre importanti strutture ospedaliere torinesi – Molinette, CTO e Sant’Anna – in un’unica cittadella sanitaria e scientifica. Il valore complessivo delle attività affidate a Nocivelli ABP è pari a circa 500 milioni di euro, di cui 200 milioni per le opere e 300 milioni per i servizi lungo l’arco della concessione.

