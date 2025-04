A Verbania chi adotterà un cane over 10 avrà le spese veterinarie pagate dal Comune

VCO – Il Comune di Verbania ha avviato un progetto per favorire l’adozione di un cane anziano. L’iniziativa, chiamata “Adotta un cane anziano over 10 anni”, è realizzata in collaborazione con il gestore del canile comunale, il veterinario professionista incaricato dal Comune e gli istruttori cinofili dell’Associazione “Amarok Lo Spirito del Lupo”.

Chi adotterà quindi un cane più vecchio di 10 anni avrà la possibilità di beneficiare delle agevolazioni: potrà recarsi dal proprio veterinario e il Comune rimborserà le spese veterinarie sostenute e documentate.

