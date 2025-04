C’è un bando per candidarsi a direttore generale della Città metropolitana di Torino

TORINO – La Città metropolitana di Torino cerca un nuovo direttore generale. Il bando per le candidature è stato pubblicato qui, ci si può candidare entro e non oltre le 12 di martedì 6 maggio, tramite un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo selezionedirettoregenerale@cert.cittametropolitana.torino.it, allegando un documento di identità in corso di validità in formato PDF nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta digitalmente.

I requisiti sono il possesso di diploma di laurea conseguito con l’ordinamento di studi in vigore sino al 1999 o di laurea specialistica-magistrale conseguita con il nuovo ordinamento, l’esperienza in materia di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione, il possesso di capacità gestionali e organizzative maturate in enti o imprese di complessità adeguata, anche in rapporto a quella della Città Metropolitana di Torino.

La presentazione della candidatura dovrà avvenire tramite la compilazione del modulo pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito Internet della Città metropolitana di Torino, corredato dal curriculum vitae, da cui risultino il titolo di studio e gli altri requisiti culturali posseduti, l’attività lavorativa attuale e pregressa e ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della presente procedura.

L’oggetto di presentazione dell’istanza dovrà presentare la dicitura “Avviso Pubblico per la ricerca del Direttore Generale della Città Metropolitana di Torino”.

L’incarico di Direttore generale avrà durata pari a quella del mandato elettivo del Sindaco metropolitano in carica. Il trattamento retributivo annuo sarà fissato in relazione alle caratteristiche possedute del soggetto che sarà individuato.

