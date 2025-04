Il percorso del corteo del 1 maggio a Torino

TORINO – Il corteo del 1 maggio a Torino percorrà alle ore 9,30 da piazza Vittorio Veneto e percorrerà via Po, piazza Castello, via Pietro Micca per concludersi alle ore 11 in piazza Solferino. Il comizio conclusivo, a nome delle tre sigle sindacali, sarà tenuto da Federico Bellono, segretario generale Cgil Torino. Il percorso cambierà rispetto agli scorsi anni, a causa dei lavori in corso del cantiere per la pedonalizzazione di via Roma.

