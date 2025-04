Il grande tennis torna a Torino: al via la terza edizione del Piemonte Open Intesa Sanpaolo

TORINO – Il grande tennis è pronto a tornare sotto la Mole. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Piemonte Open Intesa Sanpaolo si prepara a vivere la sua terza annata consecutiva, portando nuovamente il meglio del circuito ATP Challenger 175 sui campi in terra rossa del Circolo della Stampa Sporting di Torino. In programma dal 12 al 18 maggio 2025, l’evento si inserisce in una posizione strategica tra due giganti del calendario tennistico mondiale: il Masters 1000 di Roma e il Roland Garros.

Presentato ufficialmente lunedì 28 aprile, il torneo si conferma come una delle tappe più attese della primavera tennistica italiana. Fortemente voluto e organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, il Piemonte Open gode del sostegno della Regione Piemonte, della Città di Torino e di Intesa Sanpaolo, title sponsor dell’iniziativa.

Un Challenger da top player

Con 18 giocatori tra i primi 100 del mondo, l’edizione 2025 alza ulteriormente l’asticella della qualità. A guidare l’entry list spicca il nome di Hubert Hurkacz, già protagonista di due Nitto ATP Finals proprio a Torino e vincitore di due Masters 1000 in carriera. Ma l’attenzione sarà puntata anche sui beniamini di casa: Lorenzo Sonego, torinese doc, cercherà il riscatto dopo la semifinale dello scorso anno, mentre Luciano Darderi e Francesco Passaro – campione uscente – proveranno a ripetersi. Completano la pattuglia azzurra Luca Nardi e il veterano Fabio Fognini, che nel 2008 conquistò qui il suo primo titolo Challenger.

Fra i nomi internazionali da tenere d’occhio ci sono anche lo spagnolo Roberto Carballes Baena, gli argentini Etcheverry e Ugo Carabelli, il funambolico kazako Alexander Bublik, e il serbo Laslo Djere, fresco vincitore a Santiago del Cile.

Un torneo che guarda al futuro

Non solo match di alto livello: il Piemonte Open si conferma anche un evento di intrattenimento e formazione. Spazio dunque allo Young Village, progetto formativo curato dai tecnici dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”, pensato per avvicinare i più giovani al tennis in un contesto dinamico e coinvolgente.

Per migliorare l’esperienza di pubblico e giocatori, il torneo ha introdotto una nuova programmazione serale: il match d’apertura sul Centrale non inizierà prima delle 17, quello successivo non prima delle 19, mentre sul Campo 1 si partirà dalle 16.

Biglietti e copertura tv

I biglietti sono già disponibili su TicketOne, con tariffe agevolate per i tesserati FITP. Per chi non potrà essere presente, l’intero torneo sarà trasmesso in diretta su SuperTennis TV, SuperTenniX e SuperTennis Plus, garantendo una copertura totale dell’evento.

