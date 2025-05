Due persone (e non una) sono rimaste ferite all’interno del Cpr dopo la protesta che ha chiuso una delle due aree del centro

TORINO – Sono due le persone ferite all’interno del Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino, dopo le proteste interne della notte tra il 30 aprile e il 1 maggio che hanno chiuso l’area “viola” e portato al trasferimento di più di 20 reclusi nell’area blu.

La rivolta probabilmente è stata innescata dall’inaccessibilità ad alcuni beni all’interno del centro ed è proseguita con battiture, urla (udibili anche oltre le mura) e diversi tentativi di incendio, di cui uno riuscito.

Inizialmente era certo che ci fosse un solo ragazzo ferito; Quotidiano Piemontese lo ha visto a bordo di una volante della polizia, all’una di notte del 1 maggio, mentre era di ritorno dal pronto soccorso con l’avambraccio coperto da una vistosa fasciatura; in quell’occasione gli aveva chiesto se si fosse ferito all’interno del centro e lui aveva risposto di sì, per tre volte. Fonti interne però hanno confermato ieri (2 maggio) due cose: la prima è che c’è stata un’altra persona ferita e portata in pronto soccorso, perché aveva ingoiato delle lamette cercando di togliersi la vita; la seconda è che gli incendi appiccati dagli “ospiti” della struttura hanno distrutto l’area “viola”, cioè una delle due zone dove vengono rinchiusi i migranti.

Sono state spostate quindi 27 persone nell’area “blu”, cioè una terza zona del Cpr che a marzo (quando il centro ha riaperto) non era utilizzata.

Il direttore del centro non ha rilasciato dichiarazioni e si è allontanato in auto, la notte della rivolta, non rispondendo al gruppo di avvocati e politici locali che si erano radunati di fronte ai cancelli del centro. Alice Ravinale, consigliera della Regione Piemonte, aveva anche chiesto di entrare e non aveva ricevuto risposta.

Ad esprimere solidarietà ai migranti senza documenti in regola e in attesa di espulsione rimangono gli attivisti della rete No Cpr e i membri del centro sociale Gabrio.

Sulla struttura di corso Brunelleschi, tra l’altro, è ancora in corso un processo di primo grado che accerterà le responsabilità sul suicidio di Moussa Balde, avvenuto nel 2021.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese