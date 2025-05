All’Ospedale Mauriziano di Torino nasce un’equipe per controllare le radiazioni delle TAC

TORINO – Al Mauriziano di Torino è stato istituito il primo “Dose Team” del Piemonte, un gruppo specializzato dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano incaricato di monitorare, ottimizzare e valutare le radiazioni somministrate ai pazienti nei reparti di Radiodiagnostica, Interventistica e Medicina Nucleare. Il team trasmetterà entro fine mese i dati relativi alle TAC e alla mammografia alla Regione e al Ministero della Salute.

La creazione di questo gruppo avviene in un contesto in cui è cresciuta l’attenzione sul tema, anche a causa di uno studio americano che ha sollevato preoccupazioni circa il possibile legame tra TAC e nuovi casi di tumore. I responsabili del Mauriziano contestano però l’allarmismo, spiegando che i modelli di rischio usati nello studio sono superati e non supportati da dati certi. Inoltre, ricordano che in Italia le procedure sono regolate da normative europee che impongono giustificazione, ottimizzazione e controllo delle dosi.

Il Dose Team è composto da medici, fisici sanitari e tecnici specializzati, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’efficacia degli esami radiologici, promuovere la cultura della radioprotezione e aggiornare regolarmente le pratiche in uso. Le TAC, sottolineano gli esperti, sono strumenti diagnostici fondamentali e le tecnologie moderne permettono di ottenere immagini precise con dosi molto basse di radiazioni. Anche grazie ai fondi del PNRR, gli apparecchi radiologici sono oggi più sicuri ed efficienti.