Sale, grave incidente nella notte: due auto ribaltate, conducenti in ospedale – FOTO

SALE – Paura nella notte lungo la S.S. 211, al chilometro 24, dove due automobili sono rimaste coinvolte in un violento incidente. L’impatto, particolarmente forte, ha causato il ribaltamento di entrambi i veicoli, uno dei quali è finito in un fosso a bordo strada dopo una drammatica carambola.

I due conducenti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione: non sono in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità. Le cause dello scontro restano al momento in fase di verifica.

Le foto dell’incidente

