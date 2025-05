Metro 2 Torino : il tratto Rebaudengo–Porta Nuova sarà pronto nel 2032

TORINO – Durante una seduta congiunta delle Commissioni Trasporti del Consiglio regionale e comunale, sono state ufficializzate le tempistiche per la realizzazione del primo tratto della Linea 2 della metropolitana di Torino.

I cantieri aprirann0 entro fine 2026, con il completamento dei lavori e l’entrata in funzione del tratto Rebaudengo–Porta Nuova fissati per il 2032. Lo ha annunciato Bernardino Chiaia, presidente di InfraTO, sottolineando l’importanza strategica dell’opera per la mobilità urbana della città.

Per estendere la linea fino al Politecnico, serviranno altri 450 milioni di euro, da reperire entro il 2029.

I nuovi treni potranno trasportare fino a 400 passeggeri e saranno accessibili: previsti almeno due spazi per persone con disabilità e aree dedicate al trasporto di biciclette, in linea con un modello di mobilità sostenibile e inclusiva.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese