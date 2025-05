Investe con l’auto un ciclista in una galleria vietata alle bici e poi fugge

LANZO TORINESE – Un grave scontro si è verificato nella tarda mattinata di giovedì 1 maggio lungo la Strada Provinciale 2 a Lanzo Torinese, all’interno della galleria Buriasco. Un cicloamatore di 60 anni, residente a Giaveno, è stato investito dal conducente di un’auto mentre percorreva il tunnel, dove però è in vigore il divieto di transito per le biciclette.

L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per ridurre un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono serie, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.

Stando alle prime ricostruzioni, il ciclista avrebbe imboccato la galleria in direzione Germagnano, probabilmente per evitare lo strappo in salita che attraversa il centro di Lanzo, percorso obbligatorio per i mezzi non autorizzati. Una scelta imprudente che gli costerà una pesante sanzione, una volta ristabilito, per la violazione del codice della strada.

Alla guida dell’auto che lo ha travolto si trovava un uomo di 85 anni residente a Mathi. Il conducente, che secondo una prima valutazione non avrebbe responsabilità dirette nell’impatto, si è però dato alla fuga subito dopo lo scontro. Rintracciato alcune ore più tardi dai carabinieri della compagnia di Venaria Reale, l’anziano ha spiegato di essere scappato in preda all’agitazione. È stato denunciato per omissione di soccorso.

La galleria Buriasco è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e i rilievi del caso. Disagi anche per il traffico automobilistico, già aggravato dalla contemporanea chiusura della galleria Montebasso sulla Provinciale 1: gli automobilisti sono stati costretti a deviare sul percorso urbano di Lanzo.

