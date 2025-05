Reale Mutua Basket Torino sconfitta da Pesaro, è finito il sogno Serie A1

FORLI’ – Finisce qui la stagione della Reale Mutua Basket Torino. Il percorso della squadra gialloblù si interrompe ai play-in, a due passi dai playoff: fatale la sconfitta al primo turno dei due spareggi, sul campo neutro della Unieuro Arena di Forlì contro una Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che ha meritato la vittoria e l’accesso al secondo turno contro la Fortitudo Bologna. Torinesi sempre all’inseguimento dei marchigiani, che hanno controllato praticamente per tutto il corso della gara. Schina e compagni, nonostante una prestazione non delle migliori, hanno comunque mostrato l’orgoglio fino alla fine, cercando di rimontare nell’ultimo quarto ma senza riuscirci. Finisce così con l’amaro in bocca una stagione ricca di alti e bassi, che specialmente con l’arrivo di coach Paolo Moretti (10 vittorie e 4 sconfitte dal suo arrivo nel finale di stagione) aveva creato molto entusiasmo all’interno del gruppo e nell’ambiente gialloblù.

Coach Moretti nel postpartita: “Ha vinto la squadra che ha giocato meglio, nulla da dire. Abbiamo pagato una prestazione offensiva di qualità insufficiente, complice l’ottima difesa messa in campo da Pesaro. Anche quando stavamo recuperando, abbiamo pagato un po’ di eccessiva frenesia data dalla voglia di rimontare. Ringrazio tutti, a partire dai miei giocatori, che mi hanno dato tantissime soddisfazioni, abbiamo fatto tre mesi straordinari, quindi a loro il merito e il ringraziamento per questo grande sforzo. Grazie alla società per l’opportunità che mi ha dato e grazie ai miei compagni di viaggio dello staff che mi hanno accompagnato in questa parte finale di stagione.”

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – Reale Mutua Torino 85-72 (23-13, 25-20, 21-21, 16-18)

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: Khalil-ullah Ahmad 22 (4/6, 2/7), Lorenzo Bucarelli 17 (1/3, 4/8), V.j. King 11 (2/3, 2/3), Eric Lombardi 8 (1/3, 2/4), Quirino De laurentiis 8 (2/2, 1/1), Simone Zanotti 6 (2/3, 0/1), Octavio Maretto 6 (2/2, 0/1), Danilo Petrovic 4 (2/2, 0/3), Matteo Imbro’ 3 (1/3, 0/1), David Cornis 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 18 / 23 – Rimbalzi: 34 4 + 30 (Simone Zanotti 9) – Assist: 14 (Lorenzo Bucarelli 6).

Reale Mutua Torino: Kevion Taylor 22 (5/8, 2/12), Ife Ajayi 11 (4/9, 0/3), Matteo Schina 10 (2/5, 1/4), Maximilian Ladurner 8 (4/6, 0/0), Matteo Montano 8 (1/3, 0/2), Giovanni Severini 6 (1/3, 1/3), Aristide Landi 4 (1/1, 0/4), Antonio Gallo 3 (0/1, 1/2), Fadilou Seck 0 (0/0, 0/0), Kesmor Osatwna 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 21 / 26 – Rimbalzi: 34 10 + 24 (Ife Ajayi 13) – Assist: 9 (Kevion Taylor 5).

