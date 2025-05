Torino, muore a 14 anni dopo una serata con amici: disposta l’autopsia

TORINO – Un ragazzo di 14 anni residente a Bricherasio, Lorenzo Notario, è deceduto nella mattinata di venerdì 2 maggio all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Il giovane era arrivato al pronto soccorso in condizioni critiche e, nonostante i tentativi di rianimazione per lui non c’è stato nulla da fare.

Lorenzo frequentava la seconda media dell’Istituto Caffaro di Bricherasio. Nei giorni precedenti il decesso si trovava a Settimo Torinese, a casa dei nonni, dove aveva vissuto con la famiglia fino a due anni e mezzo fa. Aveva raggiunto la cittadina in treno e giovedì sera era uscito con alcuni amici.

La mattina successiva, i nonni hanno notato che il ragazzo non riusciva a svegliarsi. Hanno quindi chiamato i soccorsi: l’ambulanza lo ha trasportato d’urgenza al Giovanni Bosco, dove è arrivato già in arresto cardiaco.

Secondo quanto riferito ai familiari dai sanitari, Lorenzo avrebbe assunto psicofarmaci e alcolici. I parenti segnalano anche la presenza di alcune tumefazioni sul volto del giovane, che – assicurano – non erano presenti al momento della sua partenza da casa.

Il referto medico è stato trasmesso alla Procura, che nelle prossime ore dovrebbe disporre l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Sul caso stanno raccogliendo elementi gli agenti del commissariato Barriera Milano, intervenuti in ospedale per l’acquisizione della documentazione clinica.

La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Solo dopo l’esame autoptico sarà forse possibile fare luce su una tragedia che ha colpito profondamente le comunità di Bricherasio e Settimo, lasciando ancora molti interrogativi aperti.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese