Auto in fiamme all’uscita del casello di Alessandria Sud: nessun ferito, disagi al traffico

ALESSANDRIA – Poco fa, un incendio ha distrutto un’auto all’uscita del casello di Alessandria Sud, lungo l’autostrada A26. L’allarme è stato lanciato intorno alle 18:50, quando il veicolo ha preso fuoco all’altezza della colonnina per il pagamento del pedaggio.

Immediatamente, una squadra dei vigili del fuoco di Alessandria è intervenuta per spegnere le fiamme, riuscendo a domare l’incendio in breve tempo. Tuttavia, per motivi di sicurezza, le autorità hanno provveduto a chiudere momentaneamente il tratto di strada interessato, con disagi per il traffico in uscita dal casello.

Le corsie sono state riaperte intorno alle 19:45, quando la situazione è tornata sotto controllo. Fortunatamente, non si registrano persone ferite, e non ci sono stati incidenti gravi.

Al momento, le cause dell’incendio restano ignote, e le autorità competenti stanno cercando di chiarire le dinamiche dell’accaduto.

