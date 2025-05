Incidente sul lavoro a Novara, 30enne rimane schiacciato da un rullo in una cartiera

NOVARA – Un uomo di 30 anni è rimasto ferito gravemente mentre lavorava in una cartiera di Momo, vicino a Novara. Secondo le prime informazioni, il lavoratore sarebbe stato schiacciato da un rullo, che gli ha fratturato una gamba. I colleghi hanno chiamato il 118 e l’uomo è stato portato in ospedale a Novara in codice rosso.

