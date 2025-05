Domenica 11 maggio a Torino la gara podistica TuttaDRITTA 2025: tutte le linee GTT che variano il servizio

TORINO – Domenica 11 maggio 2025 si svolgerà nel capoluogo piemontese la manifestazione podistica TuttaDRITTA 2025 sul percorso: piazza Solferino, corso Re Umberto, piazza Costantino il Grande, corso Galileo Ferraris, piazza San Gabriele di Gorizia, corso Unione Sovietica, piazzale Caio Mario, corso Unione Sovietica, viale Torino, piazza Principe Amedeo (Palazzina di Caccia di Stupinigi – Nichelino).

Per questo, GTT fa sapere che varieranno il servizio le linee: 2 – 4 – 4N – 9 – 10 – 11 – 12 Festiva – 14 – 15 – 16 CS – 16 CD – 17 – 18 – 29 – 33 Festiva – 38 Festiva – 39 – 41 – 42 – 43 – 55 – 58/ – 59 – 62 Festiva – 63 – 63/ – 64 – 67 Festiva – 68 – 71 – 74 – Extraurbana 1511 (Torino–Giaveno).

Tutti gli orari delle modifiche temporanee di percorso delle linee potrebbero subire variazioni in funzione dell’andamento della manifestazione.

Inoltre, sia l’entrata che l’uscita di piazza Solferino del parcheggio Re Umberto saranno chiuse al pubblico dalle ore 7.00 fino al termine della manifestazione e comunque delle esigenze.

In particolare:

Linea 2. Dalle ore 7.45 alle ore 10.20.

Direzione via Corradino: inversione di marcia in corso Tazzoli angolo corso Agnelli, quindi prosegue per corso Tazzoli dove effettua capolinea provvisorio all’angolo con via Eleonora d’Arborea presso la fermata n. 145 – “d’Arborea”.

Direzione via Ponchielli: dal capolinea provvisorio di corso Tazzoli angolo via Eleonora prosegue per corso Tazzoli, corso Siracusa, percorso normale.

Linea 4. Dalle ore 7.50 alle ore 10.30.

Direzione piazzale Caio Mario: da via San Francesco d’Assisi angolo via Bertola prosegue per via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, via Cernaia, corso Vinzaglio, corso Duca degli Abruzzi, largo Orbassano, corso IV Novembre, corso Agnelli dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 3380 – “Agnelli Cap” (capolinea linea 10 tram Festiva).

Direzione Falchera: dal capolinea provvisorio di corso Agnelli prosegue per piazzale Caio Mario, corso Unione Sovietica, bretella di collegamento tra i corsi Unione Sovietica e Agnelli, corso Agnelli, corso IV Novembre, corso Duca degli Abruzzi, corso Vinzaglio, via Cernaia, via Pietro Micca, via Bertola, via XX Settembre, percorso normale.

Linea 4N. Dalle ore 8.15 alle ore 10.30. Servizio sospeso.

Linea 9. Dalle ore 7.50 alle ore 9.20.

Direzione corso Massimo d’Azeglio: limitata in corso Vittorio Emanuele II angolo corso Galileo Ferraris dove effettua inversione di marcia.

Direzione piazza Stampalia: da corso Vittorio Emanuele II segue il percorso normale.

Linea 10. Dalle ore 8.10 alle ore 10.30.

Direzione piazzale Caio Mario: Effettua capolinea provvisorio in corso Agnelli prima di piazzale Caio Mario presso la fermata n. 3368.

Direzione corso Principe Eugenio: dal capolinea provvisorio di corso Agnelli prosegue per piazzale Caio Mario, corso Unione Sovietica, bretella di collegamento tra i corsi Unione Sovietica e Agnelli, corso Agnelli, percorso attuale.

Linea 11. Dalle ore 8.05 alle ore 9.30.

Direzione corso Stati Uniti: da via San Secondo deviata in corso Stati Uniti.

Direzione via Leopardi (Venaria): da corso Stati Uniti prosegue per via Sacchi, percorso normale.

Linea 12 Festiva. Dalle ore 8.10 alle ore 9.30.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: da corso Stati Uniti deviata in corso Galileo Ferraris dove effettua inversione di marcia all’altezza di Vittorio Emanuele II, quindi prosegue per corso Galileo Ferraris.

Direzione via Allason: da corso Galileo Ferraris segue il percorso normale.

Linea 14. Deviata / limitata in due fasi.

1ª fase. Da inizio servizio alle ore 8.00.

Direzione piazza Solferino: da corso Re Umberto deviata in corso Matteotti dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 2009 – “Re Umberto”.

Direzione via Amendola (Nichelino): dal capolinea provvisorio di corso Matteotti prosegue per corso Galileo Ferraris, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, percorso normale.

2ª fase. Dalle ore 8.00 alle ore 10.00.

Direzione piazza Solferino: da via Bossoli deviata in via Zino Zini, corso Sebastopoli, via Giordano Bruno, corso Bramante, inversione di marcia all’altezza di piazza Carducci (dove effettua la fermata n. 740 – “Carducci”, in comune con linea 17), quindi prosegue per corso Bramante, via Giordano Bruno dove effettua capolinea provvisorio dopo corso Sebastopoli presso la fermata n. 521 – “Sebastopoli”.

Direzione via Amendola (Nichelino): dal capolinea provvisorio di via Giordano Bruno segue il percorso normale.

Linea 15. Dalle ore 8.10 alle ore 9.20.

Direzione piazza Coriolano: da corso Einaudi deviata in corso Duca degli Abruzzi, corso Vinzaglio, via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello, percorso normale.

Direzione via Brissogne: da via Pietro Micca angolo San Tommaso prosegue per via Pietro Micca, via Cernaia, corso Vinzaglio, corso Duca degli Abruzzi, corso Einaudi, percorso normale.

Linea 16 CS. Dalle ore 8.10 alle ore 9.30.

Da corso Einaudi deviata in corso Duca degli Abruzzi, corso Vinzaglio, via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello, viale I° Maggio (Giardini Reali) corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 16 CD. Dalle ore 8.10 alle ore 9.30.

Da corso Regina Margherita deviata in via Milano, via. San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, via Cernaia, corso Vinzaglio, corso Duca degli Abruzzi, corso Einaudi, percorso normale.

Linea 17. Dalle ore 8.10 alle ore 10.00.

Direzione via Ventimiglia: da via Filadelfia deviata in corso Agnelli, corso Sebastopoli dove viene limitata dopo corso Orbassano con capolinea provvisorio presso la fermata n. 3129 – “Orbassano Cap” (capolinea della linea 22).

Direzione Ospedale di Rivoli: dal capolinea provvisorio di corso Sebastopoli segue il percorso normale.

Linea 18. Dalle ore 8.00 alle ore 10.30.

Direzione piazzale Caio Mario: limitata in via Pannunzio (Stazione Lingotto) dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 5090 (capolinea della linea 95).

Direzione piazza Sofia: dal capolinea provvisorio di via Pannunzio prosegue per via Bossoli, via Pio VII, via Passo Buole, percorso normale.

Linee 29 – 59. Da inizio servizio alle ore 9.30.

Direzione piazza Solferino: da piazza XVIII Dicembre deviate in corso Bolzano dove vengono limitate con capolinea provvisorio presso la fermata n. 1118 – “Bolzano Cap.” (capolinea della linea 51 Feriale).

Direzioni piazzale Vallette – piazza Oropa (Druento): effettuano inversione di marcia alla rotatoria di corso Bolzano angolo via Fratelli Ruffini, quindi proseguono per corso Bolzano, piazza XVIII Dicembre, percorsi normali.

Linea 33 Festiva. Dalle ore 8.00 alle ore 9.20.

Direzione piazzale Adua: da corso Stati Uniti deviata in corso Galileo Ferraris, corso Siccardi, piazza Arbarello dove effettua inversione di marcia e capolinea provvisorio presso la fermata n. 349 – “Arbarello Cap.” (capolinea della linea 67 Feriale).

Direzione corso Papa Giovanni XXIII (Collegno): dal capolinea provvisorio di piazza Arbarello prosegue per corso Siccardi, corso Galileo Ferraris, corso Stati Uniti, percorso normale.

Linea 38 Festiva. Dalle ore 7.50 alle ore 10.30.

Direzione corso Maroncelli: da via Plava deviata in via Faccioli, via Quarello, via Negarville dove effettua capolinea provvisorio dopo via Roveda presso la fermata n. 1157 – “Roveda”.

Direzione via Minghetti (Collegno): dal capolinea provvisorio di via Negarville segue il percorso normale.

Linea 39. Dalle ore 8.00 alle ore 10.45.

Direzione piazzale Caio Mario: limitata alla seconda rotonda di strada dei Cacciatori (ipermercato) dove effettua inversione di marcia, quindi prosegue per via di Cacciatori dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 1070 – “Cesana” (ipermercato).

Direzione piazza Baden Baden (Moncalieri): dal capolinea provvisorio di strada dei Cacciatori segue il percorso normale.

Linea 41. Dalle ore 8.00 alle ore 11.00. Servizio sospeso.

Linea 42. Divisa in due tratte dalle ore 8.00 alle ore 9.45.

Tratta via Marsigli – largo Orbassano.

Direzione via Ventimiglia: da corso Galileo Ferraris deviata in corso Rosselli, largo Orbassano dove viene limitata e effettua inversione di marcia, quindi prosegue per corso Rosselli, corso Galileo Ferraris.

Direzione via Marsigli: da corso Galileo Ferraris segue il percorso normale.

Tratta via Ventimiglia – corso Turati.

Direzione corso Turati: da corso Dante deviata in corso Turati, corso Bramante, via Nizza, corso Dante.

Direzione via Ventimiglia: da corso Dante segue il percorso normale.

Linea 43. Dalle ore 8.15 alle ore 10.15. Divisa in due tratte.

Tratta via Goito (Moncalieri) – via Vigliani / via Guala.

Direzione via Vigliani: da via Vigliani angolo via Guala deviata in strada delle Cacce, inversione di marcia alla rotonda di via Barbera angolo strada delle Cacce, via Onorato Vigliani.

Direzione via Goito (Moncalieri): da via Onorato Vigliani segue il percorso normale fino a fino in via Goito (Moncalieri).

Tratta via Gorizia (Rivalta) – corso Settembrini.

Direzione corso Settembrini: percorso normale fino in corso Settembrini fronte cancello FIAT n. 15 dove effettua inversione di marcia, quindi prosegue per corso Settembrini.

Direzione via Gorizia (Rivalta): da corso Settembrini segue il percorso normale.

Linea 55. Dalle ore 8.10 alle ore 9.40.

Direzione corso Farini: da corso Matteotti deviata in corso Vinzaglio, via Cernaia, via Pietro Micca, segue il percorso normale.

Direzione via Moncalieri (Grugliasco): da via Pietro Micca angolo via San Tommaso prosegue per via Pietro Micca, corso Galileo Ferraris, corso Matteotti, percorso normale.

Linea 58/. Dalle ore 8.10 alle ore 9.40.

Direzione via Bertola: da corso Stati Uniti deviata in corso Galileo Ferraris, corso Siccardi, piazza Arbarello dove effettua inversione di marcia e capolinea provvisorio presso la fermata n. 349 – “Arbarello Cap.” (capolinea della linea 67 Feriale).

Direzione via Grosso: dal capolinea provvisorio di corso Siccardi prosegue per corso Galileo Ferraris, corso Stati Uniti, percorso normale.

Linea 62 Festiva. Dalle ore 8.20 alle ore 10.25.

Direzione piazzale Caio Mario: limitata in corso Tazzoli angolo corso Agnelli dove effettua inversione di marcia e capolinea provvisorio all’altezza di via Eleonora d’Arborea presso la fermata n. 145 – “d’Arborea”.

Direzione piazza Sofia: dal capolinea provvisorio di corso Tazzoli segue il percorso normale.

Linea 63. Deviata / limitata in due fasi.

1ª fase. Da inizio servizio alle ore 8.00.

Direzione piazza Solferino: da corso Re Umberto deviata in corso Matteotti dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 2009 – “Re Umberto”.

Direzione via Negarville: da corso Matteotti prosegue per corso Galileo Ferraris, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, percorso normale.

2ª fase. Dalle ore 8.00 alle ore 10.45.

Direzione piazza Solferino: da via Onorato Vigliani segue il percorso normale fino in via Bossoli, quindi deviata in via Zino Zini, corso Sebastopoli, via Giordano Bruno, corso Bramante, inversione di marcia all’altezza di piazza Carducci (dove effettua la fermata n. 740 – “Carducci” in comune con linea 17), quindi prosegue per corso Bramante, via Giordano Bruno dove effettua il capolinea provvisorio dopo corso Sebastopoli presso la fermata n. 521 – “Sebastopoli”.

Direzione via Negarville: dal capolinea provvisorio di via Giordano Bruno segue il percorso normale fino in strada delle Cacce da dove è deviata in strada Castello di Mirafiori, inversione di marcia alla rotatoria all’altezza di via Artom, quindi prosegue per Castello di Mirafiori, strada delle Cacce, via Onorato Vigliani dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 499 – “Piobesi”..

Linea 63/. Dalle ore 7.55 alle ore 10.20.

Percorso circolare: dal capolinea provvisorio in via Biscaretti di Ruffia presso la fermata n. 1899 (prima fermata) prosegue per via Faccioli, via Plava, via Anselmetti, strada del Drosso, via Negarville, via Quarello, via Faccioli, via Plava, via Anselmetti, corso Orbassano, corso Settembrini, corso Unione Sovietica, via Biscaretti di Ruffia (capolinea).

Linea 64. Dalle ore 8.10 alle ore 9.15.

Direzione corso Vittorio Emanuele / via Rattazzi: da corso Galileo Ferraris angolo corso Vittorio Emanuele II prosegue per corso Galileo Ferraris, corso Siccardi, piazza Arbarello dove effettua inversione di marcia e capolinea provvisorio alla fermata n° 303 denominata Siccardi Cap. (capolinea della linea 5).

Direzione via Napoli (Grugliasco): dal capolinea provvisorio di corso Siccardi prosegue per corso Galileo Ferraris, percorso normale.

Linea 67 Festiva. Da inizio servizio alle ore 9.15.

Direzione via Scialoja: da corso Vittorio Emanuele II deviata in via XX Settembre, via Pietro Micca, via Cernaia, percorso normale.

Direzione piazza Marconi (Moncalieri): da via Cernaia angolo piazza Solferino prosegue per via Pietro Micca, via Bertola, via San Tommaso, via dell’Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Linea 68. Dalle ore 8.10 alle ore 9.20.

Direzione via Frejus: da via Rossini deviata in corso San Maurizio, corso Regina Margherita via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, corso Galileo Ferraris, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Direzione via Cafasso: da corso Vittorio Emanuele deviata in corso Galileo Ferraris, via Cernaia, via Pietro Micca, via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, corso Rossini, percorso normale.

Linea 71. Dalle ore 8.05 alle ore 10.25.

Direzione via Farinelli: da via Plava deviata in via Negarville dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 1158 – “Negarville Cap.” (capolinea della linea 63).

Direzione via Servais: dal capolinea provvisorio di via Negarville prosegue per via Quarello, via Faccioli, via Plava, percorso normale.

Linea 74. Dalle ore 7.45 alle ore 10.00. Divisa in due tratte

Tratta via Gorini – corso Cosenza / corso Agnelli.

Direzione corso Cosenza / corso Agnelli: da corso Cosenza deviata in corso Agnelli, inversione di marcia all’altezza di corso Tazzoli, quindi prosegue per corso Agnelli, corso Cosenza.

Direzione via Gorini: da corso Cosenza segue il percorso normale.

Tratto via Ventimiglia – corso Corsica / corso Giambone.

Direzione corso Corsica / corso Giambone: da corso Corsica deviata in corso Giambone, via Oberdan, via Olivero, via Pio VII, via Bossoli.

Direzione via Ventimiglia: da via Bossoli prosegue per via Bossoli, percorso normale.

Linea Extraurbana 1511 Torino–Giaveno.

Direzione Torino: solo la corsa n. 1020F con partenza da Giaveno alle ore 9.00, da corso Orbassano angolo corso Settembrini prosegue per corso Orbassano, corso Tazzoli, corso Agnelli, corso IV Novembre, largo Orbassano, corso Duca degli Abruzzi, corso Stati Uniti, corso Galileo Ferraris, inversione di marcia all’altezza di corso Vittorio Emanuele II, corso Galileo Ferraris dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 340 – “Vela – GAM”.

Direzione Giaveno: solo la corsa n. 1021F con partenza da corso Stati Uniti alle ore 10.05, da corso Galileo Ferraris prosegue per corso Stati Uniti, corso Duca degli Abruzzi, largo Orbassano, corso IV Novembre, corso Agnelli, corso Tazzoli, corso Orbassano, percorso normale.

