Luca Rolandi sui camper abusivi a Mirafiori: ho fatto presente alla Città che quello stazionamento va rimosso

TORINO – Il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, è intervenuto sulla situazione relativa alle occupazione abusive che ha colpito i territori Mirafiori Nord e Sud (ma anche Santa Rita) a Torino, in particolare i camper che stazionano in diverse zone e di cui vi abbiamo dato conto su Quotidiano Piemonte.

“Sono sempre i soliti quattro camper che ad ogni allontanamento girano da una vita all’altra. Da corso Salvemini a via Rubino, poi da corso Tazzoli al Redentore” esordisce così Rolandi. Per quanto riguarda i mezzi di via Rubino, si tratta di alcuni camper attenzionati dal nucleo nomadi della polizia municipale e dalla Polizia di Stato “perché quello – ribadisce il presidente -, non è un luogo dove possono sostare o dove possono fare campeggio”.

Da giorni, inoltre, si rincorrono nuove proteste da via Faccioli e da strada del Drosso. Il segnale che, forse, va cambiata strategia. “Ho fatto presente alla Città che quello stazionamento va rimosso, come già avvenuto in altre aree critiche – conclude Rolandi -. Tuttavia non bastano gli allontanamenti e gli sgomberi, va trovata una strategia comune alternativa per garantire uno stazionamento consentito in luoghi attrezzati”.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese