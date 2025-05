Polemiche per la presenza di camper di nomadi nell’area di parcheggio Caio Mario a Torino

TORINO – Continuano le proteste dei cittadini per la presenza di diversi camper di nomadi che sostano da mesi nell’area del parcheggio Caio Mario a Mirafiori. Gli abitanti della zona non lamentano la presenza dei camper in quanto tale ma le condizioni in cui i nomadi tengono l’area in cui in questo momento stanno vivendo. “Non hanno alcun rispetto del bene comune”, dicono i cittadini della zona.

Cassettoni della raccolta abiti svuotati, immondizia ovunque, giardini utilizzati come sale da pranzo dove poi tutto viene abbandonato e ancora copertoni abbandonati nei prati. Le foto che ci sono state inviate da Alessandro Nucera mostrano tutto questo. L’area interessata è quella che comprende via Rubino, via Nitti, via Gaidano e via Gonin.

Ovviamente il comune, la circoscrizione e la polizia municipale sono perfettamente al corrente della situazione che è però di difficile gestione e soluzione.

I cittadini denunciano anche che il parcheggio Caio Mario viene utilizzato in maniera impropria dagli autisti dei camper, come dimostra questo video in cui si vede un autista scendere per sollevare a mano la sbarra ed uscire così dal parcheggio.

