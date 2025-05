Al via il 15 maggio la nuova edizione del TJF Piemonte

TORINO – Il battito sincopato del jazz incontra l’energia rock di Vasco Rossi per inaugurare il Torino Jazz Festival Piemonte 2025. Il primo appuntamento sarà ad Asti, nella storica Sala Pastrone, dove il 15 maggio andrà in scena Kind of Vasco, un omaggio jazzistico al celebre rocker di Zocca.

Promosso dalla Fondazione Piemonte dal Vivo insieme alla Fondazione per la Cultura Torino e al Torino Jazz Festival, con la collaborazione del Consorzio Piemonte Jazz e il sostegno di Reale Mutua, Ancos APS e Confartigianato Imprese Piemonte, il festival si conferma un progetto culturale inclusivo e dinamico.

Con 23 concerti in programma in 16 comuni piemontesi: da Alessandria a Biella, da Venaria Reale a Exilles, il TJF Piemonte porta la musica nei teatri, nelle piazze e nei luoghi simbolo della regione. Un itinerario che unisce la tradizione del grande jazz a nuove sperimentazioni, valorizzando il patrimonio artistico e paesaggistico del Piemonte.

Non solo Torino, ma anche piccoli centri come Piedicavallo, Gozzano, Crescentino o Almese diventano palcoscenici d’eccellenza per artisti italiani e internazionali.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese