Il 16 maggio a Ceresole d’Alba un workshop gratuito dedicato alle birre analcoliche

CUNEO – Il 16 maggio, presso la sede di Gai Macchine a Ceresole d’Alba il workshop “Birra zero: scenari, opportunità, prospettive per le birre no e low alcol”. Sarà una giornata di confronto e approfondimento dedicata alle birre analcoliche e a basso contenuto alcolico, organizzata da Slow Food.

La partecipazione è gratuita, con pranzo incluso, ma è necessario registrarsi a questo link.

Pensato per i birrifici raccontati nella Guida alle birre d’Italia di Slow Food Editore, l’incontro offrirà ai partecipanti l’occasione di ascoltare il punto di vista di esperti del settore, confrontarsi con altri produttori, degustare birre low e no alcol e visitare una delle aziende italiane leader nella progettazione di impianti per l’imbottigliamento.

Tra i relatori che interverranno durante la tavola rotonda della mattina ci saranno Luca Giaccone ed Eugenio Signoroni, curatori della Guida, Enrico Dogliani, Sales Manager di Gai Macchine, Alfredo Pratolongo, Presidente di Assobirra, Vittorio Ferraris, Direttore Generale di Unionbirrai, e Marco Pruner di Fermentis by Lesaffre.

Il workshop si aprirà alle ore 10 con il welcome coffee e l’accredito dei partecipanti, per poi proseguire con la tavola rotonda, uno spazio di dialogo riservato ai birrifici, il pranzo conviviale, la visita guidata all’azienda Gai e un banco di assaggio finale dedicato alle birre analcoliche e a bassa gradazione.

