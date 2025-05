Smantellata rete di spaccio di cocaina e crack nel cuneese: arrestato 41enne nella sua casa laboratorio a Boves

BOVES – La Polizia di Stato di Cuneo ha smantellato una rete di spaccio di cocaina, crack e marijuana attiva nel capoluogo della Granda e nei comuni limitrofi. L’indagine, partita nel marzo 2024 e supportata da attività tecniche, ha portato all’arresto in flagranza di tre persone, sorprese a bordo di un’auto con 1,2 kg di cocaina, pari a oltre 3.000 dosi, per un valore stimato di 300.000 euro.

Gli investigatori hanno ricondotto la fornitura a un soggetto residente a Casale Monferrato (AL). Le prove raccolte hanno permesso alla Procura di Cuneo di emettere 14 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti indagati tra le province di Cuneo e Alessandria. L’operazione, condotta a metà aprile, ha coinvolto oltre 60 agenti coordinati dal Servizio Centrale Operativo, con il supporto di unità cinofile della Polizia e della Guardia di Finanza.

Durante le perquisizioni è stato nuovamente arrestato B.C., 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di cocaina, crack, hashish e marijuana nella sua abitazione a Boves. Nel garage è stato scoperto un laboratorio per il confezionamento delle dosi, completo di strumenti artigianali di precisione e sostanze chimiche per la produzione di crack.

In totale, il materiale sequestrato avrebbe potuto generare circa 400 dosi di cocaina o 600 di crack, per un valore complessivo superiore ai 40.000 euro. Sono stati inoltre rinvenuti 1.300 euro in contanti, appunti legati all’attività di spaccio e un arsenale di armi detenute illegalmente, tra cui un fucile ad aria compressa ad alta potenza, un lacrimogeno militare e varie parti di armi modificate. B.C. è stato denunciato anche per possesso abusivo di armi.

