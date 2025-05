Omicidio di Nizza Monferrato, la 19enne Makka condannata a 9 anni e 4 mesi

ALESSANDRIA – È arrivato il verdetto tanto atteso per l’omicidio di Akhyad Sulaev, 50enne padre di Makka Sulaeva, che nel marzo 2024 all’età di 18 anni lo accoltellò. I i soccorsi erano stati chiamati, ma ormai era troppo tardi. La condanna è di 9 anni e 4 mesi e al pagamento delle spese processuali. Per la sentenza non è stata considerata la premeditazione e sono state applicate delle attenuanti, ma comunque la reclusione inflitta è superiore ai 7 anni chiesti dal pm Andrea Trucano.

Quel 1° marzo 2024 è stato ricostruito in due ore di requisitoria del pubblico ministero grazie alle registrazioni sui cellulari dell’imputata, della madre e dell’amica presente in casa, la stessa che ha fatto la chiamata al 112. Il magistrato ha sostenuto la premeditazione riconoscendo alla ragazza le attenuanti della giovane età, della violenza subita e del buon comportamento durante il processo.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese