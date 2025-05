Arrestato a Torino l’imprenditore Ashkan Atashkar “guru delle criptovalute”: era ricercato per frode milionaria

TORINO – Ashkan Atashkar, noto anche come “Alex”, è stato arrestato a Torino. Era nel mirino delle autorità iraniane da tempo, accusato di aver architettato un sistema fraudolento attraverso il quale avrebbe convinto decine di persone a investire nel settore delle monete virtuali, sottraendo loro ingenti somme di denaro.

L’uomo si trovava in Italia da qualche tempo e, nonostante il mandato di cattura internazionale pendente sul suo nome, non si nascondeva affatto: alla reception dell’hotel aveva persino consegnato un documento con le sue generalità reali. Anzi, continuava a promuovere online la sua attività, partecipando a eventi virtuali e mantenendo attiva la sua immagine pubblica.

Ashkan Atashkar è molto noto sui social network, in particolare su Instagram, dove vanta quasi 70mila follower. Sulla piattaforma si definisce fotografo, “global speaker” e “life coach”. Su LinkedIn si presenta invece come un esperto di tecnologia informatica, blockchain e NFT (token non fungibili), dichiarando un forte interesse per l’innovazione nel campo delle criptovalute.

L’arresto a Torino

A tradirlo sarebbe stata la denuncia di una delle sue presunte vittime, anch’essa cittadina iraniana, che afferma di essere stata derubata di circa 800mila euro. Dopo mesi di indagini, le autorità italiane lo hanno localizzato proprio a Torino e arrestato nella sua stanza di albergo.

Atashkar si trova ora nel carcere Lorusso e Cutugno del capoluogo piemontese, in attesa di estradizione. Per lui, si prospetta un processo che potrebbe portare a una condanna compresa tra i 5 e i 20 anni di reclusione.

