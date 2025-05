Audi mette in vendita Italdesign, a rischio 1000 lavoratori a Moncalieri

MONCALIERI – Si apre un nuovo fronte nel mondo dell’automotive a Torino. Audi ha deciso di mettere in vendita Italidesign, l’azienda che aveva rilevato da Giugiaro nel 2010. A rischio ci sono i posti di lavoro dei mille dipendenti dell’azienda di Moncalieri.

I sindacati hanno convocato i lavoratori per lunedì, in vista dell’incontro con la proprietà previsto per il 19 maggio. L’obiettivo di Audi sarebbe rovare liquidità in un momento complicato per il gruppo tedesco alle prese con la transizione elettrica. In quest’ottica sarebbe stata decisa anche la vendita del gioliellino di Moncalieri, marchio che ha firmato modelli iconici della storia dell’auto: dalla Golf, all’Audi 80, dalla DeLorean alla Lancia Delta.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese