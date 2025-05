Domenica si corre la Granfondo Internazionale Briko Torino: ecco le linee GTT che variano il servizio

TORINO – Si svolgerà domenica 11 maggio 2025, in mattinata, la gara ciclistica Granfondo Internazionale Briko Torino che partirà dal Motovelodromo e comporterà, in una prima fase, la temporanea chiusura al transito dei veicoli nel tratto di corso Casale compreso tra ponte Regina Margherita e piazza Pasini e successivamente anche da piazza Pasini fino al confine con il Comune di San Mauro.

Per questo, fa sapere GTT, varieranno il servizio le linee: 15 – 30 – 61 – 68.

In particolare

Linea 15. Dalle ore 8.00 alle ore 9.30.

Direzione piazza Coriolano (Sassi): effettua l’ultima fermata per il servizio passeggeri in via Fontanesi presso la fermata n. 571 – “Ricasoli”, quindi prosegue fuori servizio.

Direzione via Brissogne: effettua la prima fermata per il servizio passeggeri in corso Belgio angolo via Ricasoli presso la fermata n. 572 – “Ricasoli” da cui segue il percorso normale.

Linea 30.

1ª fase. Dalle ore 4.30 alle ore 8.00

Direzione corso San Maurizio: da piazzale Marco Aurelio deviata in corso Casale, piazza Pasini, ponte Sassi, corso Belgio, largo Berardi, via Vanchiglia, percorso normale.

Direzione via Gozzano (Chieri): da via Napione angolo corso Regina Margherita prosegue per via Fontanesi, corso Belgio, ponte Sassi, piazza Pasini, corso Casale, piazzale Marco Aurelio, percorso normale.

2ª fase. Dalle ore 8.00 alle ore 9.30

Direzione corso San Maurizio: limitata in corso Chieri prima di piazzale Marco Aurelio presso la fermata n. 2900 – “Marco Aurelio” (capolinea provvisorio).

Direzione via Gozzano (Chieri): dal capolinea provvisorio prosegue effettuando inversione di marcia in piazzale Marco Aurelio angolo via Boccaccio, quindi segue per corso Chieri, percorso normale.

Linea 61

1ª fase. Dalle ore 4.30 alle ore 8.00.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: da corso Casale deviata in piazza Pasini, ponte Sassi, corso Belgio, corso Tortona, piazzale Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Casale, percorso normale.

Direzione via Mezzaluna (San Mauro): da corso Casale deviata in ponte Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio, ponte Sassi, piazza Pasini, corso Casale, percorso normale.

2ª fase. Dalle ore 8.00 alle ore 9.30.

Direzione via Mezzaluna (San Mauro): da piazza Vittorio Veneto angolo lungo Po Diaz deviata in lungo Po Cadorna, via Napione, via Fontanesi, corso Belgio, lungo Po Antonelli, lungo Dora Voghera, corso Cadore dove effettua capolinea provvisorio all’altezza del civico 20 presso la fermata n. 2320, in comune con la linea 77.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: dal capolinea provvisorio di corso Cadore prosegue per corso Belgio, largo Berardi, via Vanchiglia, piazza Vittorio Veneto, via Po, percorso normale.

Linea 68.

Dalle ore 8.00 alle ore 9.30.

Direzione via Cafasso: limitata in corso Belgio angolo ponte Sassi da dove prosegue per lungo Po Antonelli, lungo Dora Voghera, corso Cadore dove effettua capolinea provvisorio all’altezza del civico 20 presso la fermata n. 2320, in comune con la linea 77.

Direzione via Frejus: dal capolinea provvisorio di corso Cadore prosegue per corso Belgio, percorso normale.

