MotoGP, Le Mans amara per Bagnaia: doppia caduta e Mondiale in salita

LE MANS – Fine settimana da dimenticare per Pecco Bagnaia sul circuito francese di Le Mans. Il campione di Chivasso, in sella alla sua Ducati ufficiale, ha incassato un pesantissimo doppio zero a causa delle cadute nella Sprint Race di ieri e nel Gran Premio di oggi.

Nella gara breve del sabato, il pilota era scattato dalla sesta casella in griglia dopo qualifiche complicate. La sua corsa, però, è durata appena due giri: un errore personale lo ha portato a perdere il controllo della moto e a finire nella ghiaia. Il riscatto sperato nella gara principale non è mai davvero iniziato. Al via di oggi, Bagnaia è rimasto coinvolto in un contatto multiplo con Enea Bastianini e Joan Mir, uscendo dalla traiettoria e precipitando nelle retrovie. Pur riuscendo a rientrare in pista, la sua gara si è trasformata in un lungo calvario chiuso al 16° posto, ultimo tra i piloti al traguardo, in una corsa resa caotica dalla pioggia intermittente.

A imporsi, in una domenica ricca di colpi di scena, è stato il padrone di casa Johann Zarco. Sul podio con lui Marc Marquez, ancora una volta protagonista anche nella Sprint, e il giovane Fermin Aldeguer, al suo secondo podio nel weekend. Marc Marquez, con il secondo posto nella gara lunga e il successo nella Sprint, consolida la sua leadership in campionato con 171 punti.

