Basket: Bertram Derthona Tortona chiude il campionato con successo e vince su Cremona

CREMONA – Vanoli Cremona – Bertram Derthona Tortona 94-99 (22-26, 46-52, 67-71)

La Bertram Derthona Tortona chiude la quarta stagione nel massimo campionato con un successo. La squadra bianconera passa al PalaRadi di Cremona battendo i padroni di casa della Vanoli per 99-94 nella 30^ e ultima giornata della regular season 2024/25 della Serie A Unipol, inutile ai fini della classifica per entrambe le squadre sin dalla vigilia.

Dopo sei sconfitte consecutive termina il digiuno del Derthona, che manda in archivio il suo campionato con un bilancio del 50%, 15 vinte e 15 perse.

La partita

In poco più di un’ora e mezza si è consumata una partita da subito con ritmi molto scorrevoli e punteggio alto, che ha visto la Bertram condurlo per la stragrande parte del tempo sfruttando ben presto la vena offensiva di Christian Vital, l’ispiratore dei vari allunghi all’interno di una prova di grandi numeri per la guardia americana, che ai 21 punti con 8/12 dal campo (4/8 da tre) ha sommato anche 7 rimbalzi e 6 assist per 31 di valutazione, suo record stagionale eguagliato in quest’ultima voce statistica.

La vittoria in terra lombarda fa chiudere il torneo a Severini e compagni con 30 punti in classifica al nono posto solitario, a 2 lunghezze di distanza dall’ultima posizione utile per i playoff conquistata da Venezia.

Per la Bertram l’ultimo appuntamento dell’annata ci sarà oggi con l’Aperitivo di fine stagione tra squadra e tifosi, in programma alle ore 18 al Fermento Caffè di Via Emilia 144, sotto i portici nel pieno centro storico di Tortona.

