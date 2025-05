Si cerca da ore Eleonora Santoro, la 75enne scomparsa da Torino

TORINO – È uscita di casa ieri mattina e non è più rientrata, Eleonora Santoro, 75 anni, scomparsa nel quartiere Campidoglio, fra via Nicola Fabrizi e via Cordero di Pamparato, Torino.

Al momento della scomparsa portava una felpa grigia e pantaloni da tuta. Ha i capelli corti e brizzolati, statura 1,65, corporatura esile.

L’annuncio dei familiari sui sociali. Le forze di polizia sono al lavoro per trovarla ma ogni ulteriore sforzo di diffusione può essere utile.

Chiunque la veda è pregato di contattare i numeri presenti in foto.

