Si scontrano tre automobili in tangenziale nord: ci sono feriti, traffico fermo e lunghe code

COLLEGNO – Si è verificato questa mattina un incidente stradale all’altezza dello svincolo Statale 24 a Collegno, in tangenziale nord.

Secondo quanto si apprende, si sono scontrare in corsia di sorpasso tre automobili, una Fiat Punto, una Volkswagen Bora e una Ford Kuga.

Sul luogo dell’incidente presenti i sanitari; risultano feriti i conducenti della Punto e della Bora, trasportati in ambulanza all’ospedale di Rivoli, ma non in pericolo di vita.

Presente anche la polizia stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari Itp. Si segnala traffico fermo e code che hanno raggiunto la tangenziale sud e lo svincolo Sito Inteporto.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese