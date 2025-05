Lo sciopero nazionale dei treni di sabato 17 maggio è stato revocato

TORINO – È stato revocato, e rimandato a sabato 23 maggio, lo sciopero nazionale dei treni di 23 ore previsto per sabato 17 maggio.

La Commissione di garanzia sugli scioperi aveva rivolto un appello a Usb, Assemblea Nazionale Pdm/Pdb e Sgb, proprio per richiedere lo spostamento dello sciopero anche, se non soprattutto, in vista della messa di intronizzazione di papa Leone XIV, prevista per domenica 18 maggio, alle 10.

Evento al quale parteciperanno circa 250.000 fedeli, insieme a capi di Stato e di governo provenienti da ogni parte del mondo. Lo sciopero avrebbe quindi comportato non pochi disagi.

Sul sito del Ministero dei Trasporti la nota ufficiale

Gli scioperi nazionali del settore ferroviario previsti per sabato 17 maggio, a seguito del confronto tra le istituzioni e le sigle sindacali interessate, sono stati differiti. Salvaguardati i diritti alla circolazione dei cittadini anche in previsione della Messa in piazza San Pietro per l’inizio del pontificato di Papa Leone XIV, gli Internazionali di Tennis e il Gran Premio di Imola.

