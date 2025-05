Il Comune di Torino è alla ricerca di proposte culturali per le biblioteche civiche: il bando rivolto al terzo settore

TORINO -È stato pubblicato online l’avviso pubblico 2025–2026 per la presentazione di proposte progettuali di carattere culturale da parte di enti del terzo settore e associazioni senza scopo di lucro, da realizzarsi negli spazi delle Biblioteche Civiche di Torino.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di sostenere la progettazione condivisa e l’attivazione di percorsi culturali diffusi nei quartieri, rafforzando la vocazione delle biblioteche come luoghi di accesso alla conoscenza, alla creatività e alla cittadinanza attiva.

IL BANDO IN BREVE

Il bando offre la possibilità di utilizzare a titolo gratuito spazi e locali delle sedi bibliotecarie per la realizzazione di attività culturali, educative e sociali, da svolgersi indicativamente tra settembre 2025 e settembre 2026.

I progetti potranno spaziare dalla promozione della lettura all’educazione informale, dalle arti performative alla cultura digitale, valorizzando la funzione pubblica e comunitaria delle biblioteche. Il Servizio Biblioteche intende così proseguire il proprio impegno a favore di una cultura accessibile e partecipata, mettendo a disposizione dei soggetti del territorio un’infrastruttura civica capillare, diffusa e pronta ad accogliere proposte innovative, inclusive e attente alla dimensione relazionale dei saperi.

Le proposte progettuali dovranno essere trasmesse, complete della documentazione richiesta, esclusivamente in formato PDF, entro e non oltre le ore 12 di lunedì 16 giugno 2025, tramite l’invio di una PEC all’indirizzo biblioteche@cert.comune.torino.it.

In relazione alla natura delle attività proposte e compatibilmente con le condizioni organizzative delle singole sedi, potrà essere valutata la possibilità di utilizzare gli spazi anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, rafforzando così il ruolo delle biblioteche come spazi di cultura, partecipazione e cittadinanza attiva.

Il testo integrale dell’avviso, corredato di allegati e modelli per la candidatura, è disponibile sul sito della Città di Torino al link http://www.comune.torino.it/bandi/altri-avvisi.shtml e sulla homepage delle biblioteche civiche https://bct.comune.torino.it/.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Biblioteche della Città di Torino ai numeri 011 01129836 e 011 01124744, all’indirizzo biblioteche.attivitaculturali@comune.torino.it e tramite il sito web https://bct.comune.torino.it

