Il Comune di Acqui Terme conferisce la Laurea Honoris Causa al Maestro Alzek Misheff, rettore dell’Accademia Nazionale delle Belle Arti bulgara

ACQUI TERME – Nei giorni scorsi nella sala settecentesca di Palazzo Levi, ad Acqui, si è tenuta la cerimonia per il conferimento della Laurea Honoris Causa al Maestro Alzek Misheff, rettore dell’Accademia Nazionale delle Belle Arti bulgara e già cittadino onorario di Acqui Terme dal giugno 2023. L’evento, promosso su richiesta del Console Generale di Bulgaria a Milano, Dott.ssa Ana Paskaleva, ha visto la partecipazione di numerose autorità bulgare, tra cui il Prof. Georgi Yankov, Rettore dell’Accademia Nazionale di Belle Arti, e rappresentanti istituzionali e culturali.

Artista contemporaneo di fama internazionale, Misheff è noto per la sua arte multidisciplinare che unisce scultura, tecniche innovative e materiali non convenzionali. Le sue opere esplorano temi come identità, percezione, ambiente e interazione con il pubblico, distinguendosi per originalità, profondità e continuo spirito di ricerca.

