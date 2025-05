Ancora nessuna notizia di Hanna e Jasmeene, quattordicenni somparse da 15 giorni a Torino

TORINO – Hanna e Jasmeen si sono allontanate insieme il 30 aprile e da quel momento sono scomparse nel nulla. A nulla sono serviti per il momento gli appelli che abbiamo lanciato. Ieri sera la mamma di Hanna è tornata alla trasmissione tv Chi l’ha visto? per rilanciare il suo appello accorato.

Hanna ha 14 anni, è alta 165 cm e frequenta il primo anno dell’Istituto alberghiero a Pinerolo. La mattina di mercoledì 30 aprile è uscita per andare a scuola ma non è entrata Ha con sé il cellulare che risulta spento. Non ha con sé i documenti. Con lei dovrebbe esserci l’amica Jasmeen.

